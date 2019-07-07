Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya kazandığı 500 bin TL'yi ne yapacağını açıkladı

Yoksul bir aileden geldiğini yarışma esnasında da sıklıkla dile getiren Yusuf Karakaya, ilk olarak ailesine rahat edebilecekleri bir ev alacağını söyledi. Ardından birkaç yetenekli kardeşine yardım edeceğini söyleyen Karakaya, en büyük hayalini ise şu şekilde açıkladı;