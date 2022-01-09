Survivor şampiyonu Turabi'den kadınlarla çıplak pozlarını eleştirenlere 'namus' cevabı

Turbo Turabi olarak tanınan Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, sık sık kadın arkadaşlarıyla verdiği samimi ve çıplak pozları eleştirenlere çok konuşulacak bir çıplak pozla yanıt verdi ve kendisini eleştirenlere 'namus' mesajı iletti. Son dönemdeki paylaşımlarıyla tepki çeken Turabi, kendisini ve hayatını eleştirenleri yine kadın arkadaşlarıyla havuzda verdiği pozla yanıtladı.