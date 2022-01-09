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Survivor şampiyonu Turabi'den kadınlarla çıplak pozlarını eleştirenlere 'namus' cevabı

Survivor şampiyonu Turabi'den kadınlarla çıplak pozlarını eleştirenlere 'namus' cevabı

Survivor şampiyonu Turabi, son günlerde kadın arkadaşlarıyla verdiği çıplak pozlarına tepki veren sosyal medya kullanıcılarına yine çıplak bir pozla 'namus' mesajlı bir cevap verdi.

Survivor şampiyonu Turabi'den kadınlarla çıplak pozlarını eleştirenlere 'namus' cevabı

Turbo Turabi olarak tanınan Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, sık sık  kadın arkadaşlarıyla verdiği samimi ve çıplak pozları eleştirenlere çok konuşulacak bir çıplak pozla yanıt verdi ve kendisini eleştirenlere 'namus' mesajı iletti. Son dönemdeki paylaşımlarıyla tepki çeken Turabi, kendisini ve hayatını eleştirenleri yine kadın arkadaşlarıyla havuzda verdiği pozla yanıtladı.

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Survivor şampiyonu Turabi'den kadınlarla çıplak pozlarını eleştirenlere 'namus' cevabı

Survivor şampiyonu olduktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Turabi Çamkıran verdiği pozları eleştirenlere ise yine havuzda verdiği pozla cevap verdi.

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Survivor şampiyonu Turabi'den kadınlarla çıplak pozlarını eleştirenlere 'namus' cevabı

"Başkalarının namusuna dil uzatanlar genelde en namussuz çıkıyor"

Kadın arkadaşlarıyla sık sık paylaşımlar yapan eski Survivor şampiyonu Turabi, "Başkalarının namusuna dil uzatanlar genelde en namussuz çıkıyor" dedi.

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Survivor şampiyonu Turabi'den kadınlarla çıplak pozlarını eleştirenlere 'namus' cevabı

Turabi bir süredir Meksika'da yaşıyor. Oradan yaptığı paylaşımlarda tanga ve bikinili kadınlarla verdiği pozlar yer alıyor.

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