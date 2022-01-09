Survivor şampiyonu Turabi'den kadınlarla çıplak pozlarını eleştirenlere 'namus' cevabı
Survivor şampiyonu Turabi, son günlerde kadın arkadaşlarıyla verdiği çıplak pozlarına tepki veren sosyal medya kullanıcılarına yine çıplak bir pozla 'namus' mesajlı bir cevap verdi.
Turbo Turabi olarak tanınan Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, sık sık kadın arkadaşlarıyla verdiği samimi ve çıplak pozları eleştirenlere çok konuşulacak bir çıplak pozla yanıt verdi ve kendisini eleştirenlere 'namus' mesajı iletti. Son dönemdeki paylaşımlarıyla tepki çeken Turabi, kendisini ve hayatını eleştirenleri yine kadın arkadaşlarıyla havuzda verdiği pozla yanıtladı.
Survivor şampiyonu olduktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Turabi Çamkıran verdiği pozları eleştirenlere ise yine havuzda verdiği pozla cevap verdi.
"Başkalarının namusuna dil uzatanlar genelde en namussuz çıkıyor"
Kadın arkadaşlarıyla sık sık paylaşımlar yapan eski Survivor şampiyonu Turabi, "Başkalarının namusuna dil uzatanlar genelde en namussuz çıkıyor" dedi.
Turabi bir süredir Meksika'da yaşıyor. Oradan yaptığı paylaşımlarda tanga ve bikinili kadınlarla verdiği pozlar yer alıyor.