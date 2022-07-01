Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı için eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'dan olay paylaşım
Survivor 2022 şampiyonu Adem'i oylamada geride bırakan Nisa Bölükbaşı oldu. Geçen yıl katıldığı Survivor'da Barış Murat Yağcı ile ilişki yaşayan Nisa akıllarda öyle kalmıştı. Survivor şampiyonu olan Nisa için Barış'tan gelen paylaşım dillerde.
Survivor All Star 2022'de Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel'in son 4'e kalması sonrası heyecan doruklarda çıktı. Yapılan yarı final mücadelesinde Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı finale kaldı. Final oylamasında ise Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. Nisa şampiyon olunca gözler eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'ya döndü.
Survivor şampiyonunun belirlendiği final gündeme oturdu. Yapılan yarı final mücadelesinde Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı finale kaldı.
Önce Ayşe Yüksel ardından Batuhan Karacakaya'nın elenip finale gidememesi sosyal medyayı salladı.
Batuhan Karacakaya fanları duruma tepki gösterirken, Survivor Nisa'nın Batuhan ve Ayşe'yi geride bırakarak finale kalması olay oldu.