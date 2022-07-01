Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı için eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'dan olay paylaşım

Survivor All Star 2022'de Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel'in son 4'e kalması sonrası heyecan doruklarda çıktı. Yapılan yarı final mücadelesinde Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı finale kaldı. Final oylamasında ise Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. Nisa şampiyon olunca gözler eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'ya döndü.