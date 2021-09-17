Survivor şampiyonu İsmail Balaban Ulugazi Yağlı Güreşlerinde kozlarını paylaşacak!
İsmail Balaban Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde mücadele edecek: Başpehlivanlar kozlarını paylaşacak
Ulugazi Yağlı Güreşleri, 19 Eylül 2021 Pazar günü Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda, 8’i altın kemerli başpehlivan olmak üzere yaklaşık 500 pehlivanın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde güreşseverler bir araya geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün güreşe verdiği önemi anımsatmak için tertip edilen Ulugazi Yağlı Güreşleri, pazar günü Maltepe’de düzenlenecek.
Etkinlikte 64’ü başpehlivan olmak üzere 14 boyda yaklaşık 500 pehlivan er meydanına çıkacak.
Altın kemerli 8 başpehlivan; Ali Gürbüz, Recep Kara, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz ve Osman Aynur Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde mücadele edecek.