Survivor şampiyonu İsmail Balaban evleniyor mu İlayda Şeker 'hamile' iddiası! İşte çocukların ismi
TV8 Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban evleniyor Instagram'da sevgilisinin yaptığı bir açıklama 'İlayda Şeker hamile mi' söylentilerini beraberinde getirdi. İlayda Şeker İsmail Balaban ile çocuklarının ismini bile bulmuş!
TV8'in reyting rekorları kıran Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban ve sevgilisi İlayda Şeker'in aşkında yeni perde... İsmail Balaban'ın aynı yarışmada beraber yer aldığı ve şampiyon olduktan sonra aşk yaşamaya başladığı İlayda Şeker'in hamile olduğu sosyal medyada günü en çok konuşulan iddialarından... Son olarak evlilik hazırlıkları yaptıkları bilinen çiftin bebek beklediği iddiası sosyal medya kulislerini salladı. İlayda Şeker'in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım 'hamile' olduğu iddialarını beraberinde getirdi. Birliktelikleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratan İsmail Balaban ve İlayda Şeker çiftinin son dönemdeki paylaşımları ve çocuklarına koyacakları isimleri açıklaması, Survivor'ın sıkı takipçilerinin ve özellikle şampiyon İsmail Balaban hayranlarına 'evlilik çok yakın' dedirtirken, magazin yayını yapan bazı sosyal medya hesapları 'İlayda Şeker hamile' diye yorumlar yaptı. Antalya'da düğün dansları eğitimi veren bir kursun, İsmail Balaban'ı paylaşması ve gönderiye İlayda Şeker'i etiketlemesi, sosyal medyada ''İlayda ve İsmail evleniyor/ Düğün yaklaşıyor ve dans dersleri alınmaya başlandı" iddialarını beraberinde getirdi.
Çocuklarına verecekleri isim bile belli
Survivor 2021'de şampiyon olan ve yarışma sona erdikten sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlayda Şeker, Instagram hesabından milli güreşçi İsmail Balaban ile olan ilişkisi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. İlayda Şeker'in, çocuklarına verecekleri ismi açıklaması sosyal medyada 'evlilik kapıda' yorumlarına neden oldu.
İsmail Balaban İlayda Şeker aşkı nasıl başladı?
İsmail Balaban ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatan İlayda Şeker, ''Canım jelibon çekmişti. İsmail'i aradım ve 'İsmail, bana jelibon alır mısın?' dedim. Bana, 'Sen yeter ki iste! Sana marketi satın alırım' dedi. Sevgili olduk'' ifadelerini kullandı.
İşte İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in çocuklarına verecekleri isimler...
İlayda Şeker, ileride doğacak çocuklarına İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban ve babası Hasan Balaban'ın adını koyacağını belirtti. İlayda Şeker'in bu açıklaması, sosyal medyada magazin yayını yapan sayfalarda 'İlayda Şeker hamile mi' sorularını beraberinde getirdi ancak İlayda ya da İsmail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.