Survivor şampiyonu İsmail Balaban evleniyor İlayda Şeker 'hamile' iddiası! Çocuklarının ismi bile belli

TV8'de ekranlara getirilen Survivor 2021'in şampiyonu milli güreşçi İsmail Balaban ve aynı yarışmada beraber yer aldığı ve şampiyon olduktan sonra aşk yaşamaya başladığı sevgilisi İlayda Şeker'in aşkı magazin gündemine düştüğünden bu yana her açıklamaları ile dikkat çekiyor. Son olarak evlilik hazırlıkları yaptıkları bilinen çiftin bebek beklediği iddiası sosyl medya kulislerini salladı. İlayda Şeker'in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım 'hamile' olduğu iddialarını beraberinde getirdi. Birliktelikleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratan İsmail Balaban ve İlayda Şeker çiftinin son dönemdeki paylaşımları ve çocuklarına koyacakları isimleri açıklaması, Survivor'ın sıkı takipçilerinin ve özellikle şampiyon İsmail Balaban hayranlarına 'evlilik çok yakın' dedirtirken, magazin yayını yapan bazı sosyal medya hesapları 'İlayda Şeker hamile' diye yorumlar yaptı. Antalya'da düğün dansları eğitimi veren bir kursun, İsmail Balaban'ı paylaşması ve gönderiye İlayda Şeker'i etiketlemesi, sosyal medyada ''İlayda ve İsmail evleniyor/ Düğün yaklaşıyor ve dans dersleri alınmaya başlandı" iddialarını beraberinde getirdi.