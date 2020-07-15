Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Danla Bilic birinciliği işte böyle kutladı
Survivor 2020'nin şampiyon ismi Cemal Can Canseven ve yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Danla Bilic şampiyonluğu kutladıkları anları Instagram'dan paylaştı.
TV8 ekranlarında büyük fırtınalar estiren Survivor 2020 yolculuğu dün akşam itibariyle son buldu. Survivor finalinde yarışan Cemal Can Canseven ile Barış Murat Yağcı sms oylamasına çıktı.
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Acun Ilıcalı'nın sms sonuçlarını açıklayacağı anlarda ise seyirciler arasında bulunan Cemal Can Canseven'in yakın arkadaşı YouTuber Danla Bilic büyük heyecan yaşadı.
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Danla Bilic, yakın dostu olan Cemal Can'ın şampiyonluğunun açıklanmasıyla ise soluğu sahnede aldı.
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Danla Bilic ve Cemal Can şampiyonluk sevincini uzun süre birbirlerine sarılarak yaşadı.
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