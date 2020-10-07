Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven Nisa Bölükbaşı'yla ilgili gerçeği açıkladı
Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı'nın aralarının bozuk olduğu söyleniyordu. Survivor şampiyonu, konuya açıklık getirdi.
Survivor yarışması boyunca en büyük destekçisi olan fenomen Danla Bilic'in doğum günü kutlamasının ardından Cemal Can Canseven, Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle kısa bir sohbet eden Cemal Can ''Bitmeyen doğum günü kutluyoruz'' dedi.
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Yarışmada yakın arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile yarışma sonrasında görüşmedikleri ve küstükleri sorusuna Cemal Can yanıt verdi.
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Cemal Can Canseven, Nisa Bölükbaşı ile haklarında çıkan küslük iddialarına "Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz" dedi.
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Cemal Can Canseven'in arkadaşı Danla Bilic, Survivor'da aralarından su sızmayan Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın yarışma sonrası aralarına giren kara kedi olarak gösterilmişti.
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