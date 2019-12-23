Survivor şampiyonu Avatar Atakan babasını savcılığa verdi: 'Affetmem'

Ne kadar kötü olursa olsun sonuçta baban oluyor. Bazı insanlar vardır ya ne olursa olsun babadır diyemezsin ya öyle durumlar var işte. İnsanlar bunu çok iyi anlayamayacağı için bir şey söylemek istemiyorum. Ne kadar görüşsem de bazı şeyler olmayınca olmuyor."