Survivor şampiyonu Avatar Atakan babasını savcılığa verdi: 'Affetmem'
2016 yılının Survivor şampiyonu Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, babası Mehmet Arslan'dan şikayetçi oldu. 2 Sayfa programına telefonla bağlanan Çağan Atakan Arslan, "Babamı affetmem mümkün değil" dedi.
2016 yılında Survivor'ın şampiyonu olmasıyla gündeme gelen Avatar lakaplı milli kick boksçu Çağan Atakan Arslan, öz babası Mehmet Arslan'dan Mehmet Arslan'ın kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Atakan Arslan, konu hakkında şunları söyledi:
- "Bizim bu hukuğumuzu bilen biliyor. Ben bu konuda gerekli şeyleri söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundum. Buradan bir şey söylemek doğru değil.''
Çok çirkin şeyler oldu
-''Bir babanın evladına yapmaması gereken çok çirkin şeyler yaşandı. Maddi yardımla alakalı olanlar doğru değil. Tehdit konusunda pek çok şey var. Bu konu hakkında bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum.''
Ne kadar kötü olursa olsun sonuçta baban oluyor. Bazı insanlar vardır ya ne olursa olsun babadır diyemezsin ya öyle durumlar var işte. İnsanlar bunu çok iyi anlayamayacağı için bir şey söylemek istemiyorum. Ne kadar görüşsem de bazı şeyler olmayınca olmuyor."