Survivor şampiyonu Avatar Atakan babasını savcılığa şikayet etti 'Babamı affetmem'
2016 yılının Survivor şampiyonu Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, babası Mehmet Arslan'dan şikayetçi oldu. 2 Sayfa programına telefonla bağlanan Arslan, "Babamı affetmem mümkün değil" dedi.
2016 yılında Survivor'ın şampiyonu olmasıyla gündeme gelen Avatar lakaplı milli kick boksçu Çağan Atakan Arslan, öz babası Mehmet Arslan'dan Mehmet Arslan'ın kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Atakan Arslan, konu hakkında şunları söyledi:
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"Bizim bu hukuğumuzu bilen biliyor. Ben bu konuda gerekli şeyleri söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundum. Buradan bir şey söylemek doğru değil.''
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''Bir babanın evladına yapmaması gereken çok çirkin şeyler yaşandı. Maddi yardımla alakalı olanlar doğru değil. Tehdit konusunda pek çok şey var. Bu konu hakkında bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum.''
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