Survivor şampiyonu Adem Kılıççı itiraf etti: Aynı şartlarda değildik

Duyguları tekrar yaşadım: Öte yandan Adem Kılıççı, sosyal medya hesabından da şu mesajı paylaşmıştı; İnsan bazen kelimelere dökemediği anlar için yaşamalı bu hayatta. 4 günlük kısa Survivor maceramda kelimelere dökemeyeceğim anları ve duyguları tekrar yaşama fırsatı buldum. Mücadele, kazanma hırsı, heyecan, dostluk, takım ruhu ve daha bir sürü duygu.