'Survivor sahte' demişti' Kansere yakalanan Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı'dan özür diledi!

Acun Ilıcalı ise bu sözleri canlı yayında hatırlatarak "Nagihan Hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı, ben onu çözemedim. Gerçekten öyle. Nagihan'ın şampiyon olacak hangi özelliği vardı mesela? Çok iyi koşuyor, ne güzel ya. Öyle bir yarışma değil ki. Yarışma koşu üzerine değil. Nagihan'a '400 metre koşacaksan, şampiyoın olacaksın' demedik" ifadelerini kullanarak ünlü isme tepki göstermişti.