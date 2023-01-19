'Survivor sahte' demişti' Kansere yakalanan Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı'dan özür diledi!
Survivor yarışmasında başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nagihan Karadere ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı arasında 'survivor' atışması gündeme bomba gibi düşmüştü. 'Survivor sahte' diyen Karadere'ye Ilıcalı, "Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim" diyerek karşılık vermişti. Geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını açıklayan Nagihan Karadere ise katıldığı film galasında Acun Ilıcalı'dan 'biz bir aileyiz ' diyerek özür diledi. İşte detaylar...
Survivor Nagihan Karadere, Survivor 2023 sezonunun başlamasına yakın yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Nisa'nın şampiyonluğu sonrası yarışmaya tavır alan Nagihan "Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat herkes çıkar derdinde" demişti.
'Survivor All Star 2022'de altıncı olan Nagihan Karadere, "Üçüncü kez boşa kürek çekmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu, bacağını, aşil tendonunu bir sayı alma uğruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS ile yürüyor. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS’te çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik" ifadelerini kullanmıştı.
Acun Ilıcalı ise bu sözleri canlı yayında hatırlatarak "Nagihan Hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı, ben onu çözemedim. Gerçekten öyle. Nagihan'ın şampiyon olacak hangi özelliği vardı mesela? Çok iyi koşuyor, ne güzel ya. Öyle bir yarışma değil ki. Yarışma koşu üzerine değil. Nagihan'a '400 metre koşacaksan, şampiyoın olacaksın' demedik" ifadelerini kullanarak ünlü isme tepki göstermişti.
SURVİVOR NAGİHAN KANSER OLDUĞUNU AÇIKLADI
Nagihan Karadere kansere yakalandığını açıkladı. 48 yaşındaki Karadere kendisini arayan Bilal Özcan'a şu açıklamayı yaptı. "1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığını ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin" demişti.