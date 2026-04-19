Survivor Sabriye'nin acı günü! Cenazeye katılamama sebebi...
Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan başarılı sporcu Sabriye Şengül, bu kez aldığı acı haberle gündeme geldi. Kick boks ve karma dövüş alanındaki başarılarıyla dikkat çeken Şengül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla amcasını kaybettiğini duyurdu. Ünlü ismin, yurt dışında olduğu için cenazeye katılamayacağını söylemesi ise takipçilerini duygulandırdı.
2017 ve 2019 yıllarında Survivor’da gösterdiği performansla adından söz ettiren Sabriye Şengül, spor kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da yakından takip ediliyor. Son paylaşımında ise sevenlerine bu kez üzücü bir haber verdi. 38 yaşındaki sporcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada amcasının hayatını kaybettiğini belirtti. Acısını samimi sözlerle dile getiren Şengül, bu zor günde ailesinin yanında olamamanın üzüntüsünü de açıkça paylaştı. Ünlü sporcu, yurt dışında bulunduğu için cenazeye katılamayacağını söyleyerek yaşadığı acının daha da büyüdüğünü ifade etti.
Sabriye Şengül, paylaşımında amcasının vefat haberini derin bir üzüntüyle aldığını söyledi. Cenazeye katılamayacak olmasının kendisini ayrıca yaraladığını belirten Şengül, yakınlarına ve kendisine destek olan herkese de teşekkür etti. Yaptığı paylaşımda hem başsağlığı dileyenlere minnettarlığını iletti hem de bu süreçte tek tek geri dönüş yapamadığı için anlayış istedi.
Sabriye Şengül, paylaşımında cenazenin 17 Nisan 2026 Cuma günü, Cuma namazının ardından Geyikli Mahallesi Belen Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedileceğini de duyurdu.
Paylaşımın ardından Sabriye Şengül’e sosyal medyada çok sayıda başsağlığı mesajı geldi. Sevenleri, ünlü sporcuya destek veren yorumlar yaparken, yaşadığı kaybın acısını paylaştıklarını da dile getirdi.