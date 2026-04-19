Survivor Sabriye'nin acı günü! Cenazeye katılamama sebebi...

2017 ve 2019 yıllarında Survivor’da gösterdiği performansla adından söz ettiren Sabriye Şengül, spor kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da yakından takip ediliyor. Son paylaşımında ise sevenlerine bu kez üzücü bir haber verdi. 38 yaşındaki sporcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada amcasının hayatını kaybettiğini belirtti. Acısını samimi sözlerle dile getiren Şengül, bu zor günde ailesinin yanında olamamanın üzüntüsünü de açıkça paylaştı. Ünlü sporcu, yurt dışında bulunduğu için cenazeye katılamayacağını söyleyerek yaşadığı acının daha da büyüdüğünü ifade etti.