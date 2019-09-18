Survivor Sabriye'den bir ilk 'Çok heyecanlanlıyım' diyerek herkesi davet etti
2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli kick boksçu Sabriye Şengül, kariyerinde ilk defa Trabzon'da ringe çıkacağını belirterek açıklamalarda bulundu.
Survivor'da hem konuşması hem de davranışlarıyla adından sıklıkla söz ettiren ve yarışmanın hafızalara kazınan isimlerinden biri olmayı başaran Sabriye Şengül, memleketi Trabzon'da 19 Ekim'de Alman şampiyon Sarah Glandien ile maça çıkacak.
İki kez dünya kick boks şampiyonu olan Sabriye Şengül, bu maçın kendisinde özel bir yeri olduğunu belirterek üm Trabzon halkını ve sevenlerini maça devam etti. Türkiye'de ve dünyanın bir çok ülkesinde maçlarını çıktığını, Türkiye'yi dünyada Trabzonlu biri olarak başarıyla temsil ettiğini belirten Şengül, şu ifadelere yer verdi:
Mutlu ve heyecanlıyım: "İlk kez Trabzon'da halkının önünde ringe çıkacağım. Bu benim için bir ilk olacak. Beni yakından tanıyan sevenlerimin önünde Trabzon'da maç yapacak olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım"
Süleyman Soylu'ya teşekkür: Desteklerinden dolayı herkese teşekkür eden Sabriye Şengül, "Allah'ın izniyle bu maçımı da alıp onlara armağan etmek istiyorum. Özellikle bana her zaman destek olan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Trabzon Büyük Şehir Belediyesi'ne, Spor İl Müdürlüğü'ne ve Ticaret Odası başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.