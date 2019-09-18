Survivor Sabriye'den bir ilk 'Çok heyecanlanlıyım' diyerek herkesi davet etti

İki kez dünya kick boks şampiyonu olan Sabriye Şengül, bu maçın kendisinde özel bir yeri olduğunu belirterek üm Trabzon halkını ve sevenlerini maça devam etti. Türkiye'de ve dünyanın bir çok ülkesinde maçlarını çıktığını, Türkiye'yi dünyada Trabzonlu biri olarak başarıyla temsil ettiğini belirten Şengül, şu ifadelere yer verdi: