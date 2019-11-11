Survivor Sabriye Şengül'den bir ilk İngiltere'ye tarih yazmaya gidiyor
Tv8'de yayınlanan Survivor yarışmasındaki tavırlarıyla hafızalara kazınan Sabriye Şengül, 23 Kasım'da kariyerinde ilk kez kafes dövüşüne çıkmak için hazırlanıyor.
Survivor yarışmasının ardından katıldığı boks maçlarından alnının akıyla çıkan Sabriye Şengül, kariyerinde ilk kez kafes maçına çıkacak. 23 Kasım'da Londra'da çıkacağı maça sıkı şekilde hazırlandığını belirten Şengül, "Bu maçı alacağıma inanıyorum" dedi.
Bellator Londra kafes maçı için hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Şengül, ilk kez çıkacağı maçın kamp dönemi hakkında açıklamalarda bulundu. Kafeste dövüşeceği için heyecanlı olduğunun altını çizen Şengül, şu ifadelere yer verdi:
Kendime çok güveniyorum: "İlk kez kafese gireceğim. Siz de girdiniz gördünüz. Alışık olmadığım bir yere çıkacağım. İlk maçım olacak. Kendime çok güveniyorum. Bir aydır günde 3 antrenman ile çalışıyorum. Sadece pazar günleri dinleniyorum."
Alacağıma inanıyorum: "Çok sıkı şekilde maça hazırlanıyorum. Alacağıma inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kendime ve antrenörlerime çok güveniyorum"