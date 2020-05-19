Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Büyük ödül herkesi şoke etti
TV8 ekranlarından izleyiciyle buluşan Survivor'ın son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı yarışmada oyun alanına inen helikopterler ise yarışmacıları şaşırttı. 9-9'a gelen oyunda kazananı bayrak yarışı belirledi.
Survivor 2020'de yakın bir zamanda gerçekleşen birleşme partisinden sonra her pazartesi günü ödül oyunu yarışması düzenleniyor ve her geçen hafta ödülün miktarı arttırılarak devam ediyor. 18 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelen büyük ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler arasında nefesleri kesen bir mücadele yaşandı.
"Büyük ödülü duyunca şok oldular": Oyundan önce Acun Ilıcalı, verilecek ödülü açıkladı. Acun Ilıcalı, oyun öncesinde ödülün detaylarını anlattıkça yarışmacılar adeta duyduklarına inanamadılar.
Acun Ilıcalı, "Daha önce hayatınızda yaşamadığınız bir şeyi yaşayacaksınız. Kazanan takımı helikoptere bindirerek zipline için götürüyoruz. Önce yemek sonra havuz partisi ve dj seti kuruyoruz. Yemekler ise Türkiye'den geldi ve benim en sevdiğim yemekler.
Akşam yemeğinde yoğurt çorbası, beyaz peynirli su böreği, patlıcan musakka, mantı, tatar böreği ve baklava var. Ama ödüle giderken sizi yormak istemedik. Kazanan takım helikopterlere binecek” dedi. Survivor'da oyun parkuruna inen iki helikopter ise herkesi şaşırttı.