Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Büyük ödül herkesi şoke etti

Acun Ilıcalı, "Daha önce hayatınızda yaşamadığınız bir şeyi yaşayacaksınız. Kazanan takımı helikoptere bindirerek zipline için götürüyoruz. Önce yemek sonra havuz partisi ve dj seti kuruyoruz. Yemekler ise Türkiye'den geldi ve benim en sevdiğim yemekler.