Survivor ödül oyununda otomobili bakın kim kazandı Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz

Survivor'ın dün akşam yayımlanan yeni bölümüne ödül oyunu damga vurdu. İlk olarak ise Ünlüler ile Gönüllüler erzak oyunu için karşı karşıya geldi. Pestil, tahin-pekmez, ekmek ve yumurtadan oluşan erzak paketi yarışmacıları heyecanlandırdı. Mücadeleden galip gelen takım ise Gönüllüler oldu.