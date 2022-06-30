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Survivor Nisa'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı dan olay yaratacak paylaşım

Survivor Nisa'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı dan olay yaratacak paylaşım

Survivor'da dün gece Nisa'nın Batuhan ve Ayşe Yüksel'i eleyerek finale yükselmesi sonrası eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'dan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Survivor Nisa'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı dan olay yaratacak paylaşım

Survivor All Star 2022'de Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel'in son 4'e kalması sonrası heyecan doruklarda çıktı.

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Survivor Nisa'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı dan olay yaratacak paylaşım

Yapılan yarı final mücadelesinde Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı finale kaldı.

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Survivor Nisa'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı dan olay yaratacak paylaşım

Önce Ayşe Yüksel ardından Batuhan Karacakaya'nın elenip finale gidememesi sosyal medyayı salladı. 

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Survivor Nisa'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı dan olay yaratacak paylaşım

Batuhan Karacakaya fanları duruma tepki gösterirken, Survivor Nisa'nın Batuhan ve Ayşe'yi geride bırakarak finale kalması olay oldu.

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