Survivor Nisa'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı dan olay yaratacak paylaşım
Survivor'da dün gece Nisa'nın Batuhan ve Ayşe Yüksel'i eleyerek finale yükselmesi sonrası eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'dan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Survivor All Star 2022'de Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel'in son 4'e kalması sonrası heyecan doruklarda çıktı.
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Yapılan yarı final mücadelesinde Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı finale kaldı.
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Önce Ayşe Yüksel ardından Batuhan Karacakaya'nın elenip finale gidememesi sosyal medyayı salladı.
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Batuhan Karacakaya fanları duruma tepki gösterirken, Survivor Nisa'nın Batuhan ve Ayşe'yi geride bırakarak finale kalması olay oldu.
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