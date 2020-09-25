Survivor Nisa eleştirilerine Danla Bilic isyan etti!
Survivor yarışmacıları ile birlikte ismi sıkça duyulan Danla Bilic yarışmaya dair isyan etti.
Survivor Cemal Can ile yakınlığı bilinen Danla Bilic, Survivor Nisa eleştirilerinin ardından sosyal medyadan da paylaşım yaparak isyan etti.
Survivor programına katılmadan önce Cemal Can Canseven ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in dostlukları biliniyordu. Yarışma boyunca yakın dostu Cemal Can’a sosyal medya üzerinden ve SMS göndererek destek olan Danla Bilic, Survivor’un çok sıkı takipçisiydi.
Survivor programında kaldığı 5 ay boyunca sık sık arkadaşından söz eden Cemal Can ödül oyunlarını kazandığında da hakkını Danla Bilic’ten yana kullanmayı tercih etmişti.
Galataport’ta gerçekleşen büyük final için Çeşme tatilini yarıda kesen Danla Bilic büyük bir heyecanla Cemal Can’ın şampiyon olmasını izlemişti. Galataport’ta gerçekleşen büyük final için Çeşme tatilini yarıda kesen Danla Bilic büyük bir heyecanla Cemal Can’ın şampiyon olmasını izlemişti.