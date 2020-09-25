Survivor Nisa eleştirilerine Danla Bilic isyan etti!

Survivor programına katılmadan önce Cemal Can Canseven ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in dostlukları biliniyordu. Yarışma boyunca yakın dostu Cemal Can’a sosyal medya üzerinden ve SMS göndererek destek olan Danla Bilic, Survivor’un çok sıkı takipçisiydi.