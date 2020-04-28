Survivor Nisa elendi mi? Acun Ilıcalı'dan 'Gitmek istiyorum' sözlerine cevap geldi
Survivor 2020'de finale yaklaşılan her hafta heyecan giderek artıyor. Dün yayımlanan yarışmanın yeni bölümünde gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın ağlayarak elenmek istemesi geceye damga vurdu.
27 Nisan Pazartesi günü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler takımları büyük ödül oyununda kıyasıya bir mücadeleye girdiler. Fakat yarışmaya, adanın en dikkat çeken isimlerinden Nisa Bölükbaşı'nın oyunun ortasında ağlayarak elenmek istemesi herkesi şoke etti.
"Yapamıyorum, gitmek istiyorum": Finale yaklaşılan her hafta heyecan doruğa ulaşmaya başladı. Ödül oyununda Nisa, Elif'e karşı sayıyı alarak skoru 8-6 yaptı. Nisa'nın aldığı bu sayı ile motive olan gönüllüler, oyunu buradan çevirdi ve ödülü kazandı. Buna rağmen Nisa'nın keyfi yerine gelmedi.
Nisa, "Yapamıyorum, gitmek istiyorum" diyerek ağlamaya başladı. Oyun sonrasında Nisa'ya durumu soruldu fakat kelimesini tamamlayamadı, yine gözyaşlarına boğuldu.
"Nisa: Artık bitmişim": Oyun sonrasındaki seremonide ise Acun Ilıcalı, Nisa'ya dönerek "Yine morali bozuk bir Nisa var. Merak ediyoruz ne oldu?" diye sordu. Nisa ise "Yapamıyorum. Arkadaşlarım çok iyi destek veriyor ama olmuyor. Artık sinirli de değilim. Bitmişim" dedikten sonra yere çöktü ve gözyaşlarına boğuldu. Nisa'ya takım arkadaşı Barış moral vermeye çalıştı.