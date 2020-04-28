Survivor Nisa elendi mi? Acun Ilıcalı'dan 'Gitmek istiyorum' sözlerine cevap geldi

"Nisa: Artık bitmişim": Oyun sonrasındaki seremonide ise Acun Ilıcalı, Nisa'ya dönerek "Yine morali bozuk bir Nisa var. Merak ediyoruz ne oldu?" diye sordu. Nisa ise "Yapamıyorum. Arkadaşlarım çok iyi destek veriyor ama olmuyor. Artık sinirli de değilim. Bitmişim" dedikten sonra yere çöktü ve gözyaşlarına boğuldu. Nisa'ya takım arkadaşı Barış moral vermeye çalıştı.