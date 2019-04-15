Survivor Nihal Candan edep sınırını aştı silikonları yeni yaptırdım pozu
Survivor adası sonrasında açıldıkça açılan Nihal Candan şimdi de silikon taktırdı iddiaları ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
İşte Benim Stilim yarışması sayesinde kardeşi Bahar Candan ile gündemimize giren Nihal Candan, paylaştığı son fotoğraflarla olay oldu.
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Instagram hesabına göğüs dekolteli pozlarını yerleştiren Nihal Candan, silikon taktırda iddialarını yeniden ateşledi. Bir takipçisi de bunu dile getirip fotoğrafın altına 'Silikonlarimi yeni yaptırdım pozu' diye yazdı.
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Giyim tarzı ve 'seksi' fotoğrafları ile takipçilerinden 'edep' sınırlarını aştın yorumu alan Nihal Candan, alay konusu olmaya başladı. Bir takipçisi bu paylaşımına'Bacım silikonun küçük olmuş sanki ya😂' diye yazdı.
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Nihal Candan medyanın gündemine ilk olarak İşte Benim Stilim yarışmasıyla çıkmıştı. Nur Yerlitaş'ın 'vasat' olarak nitelediği Nihal Candan, yarışmada da derece elde edememişti.
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