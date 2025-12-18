Survivor Nefise Karatay'dan özel yaşamına ilişkin açıklama
|
Survivor yarışmasıyla ünlenen Nefise Karatay, özel hayatını açık açık anlattı. Karatay, eşcinsel iddialarıyla ilgili söylentilere cevap verdi.
Survivor All Star'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Nefise Karatay, son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.
15
ÖZEL HAYATI KONUŞULUYORDU
Dominik'teyken Yunan takımında yer alan Fanis'e olan aşkını ilan etmesiyle uzun süre konuşulan Karatay, yarışmanın ardından Berna ile hakkında çıkan ilişki iddialarına çok sinirlenmişti.
25
35
"ARTIK DURULDUM"
Son olarak En Güçlü Asya (Physical Asia) projesinde yer alan Nefise Karatay, 'Panorama Podcast' programına konuk oldu. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan ve 'Artık duruldum.' diyen Karatay, şöyle konuştu:
45