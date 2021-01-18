Survivor Nagihan Karadere estetikle bambaşka biri haline geldi gören tanımadı
2018 yılında Survivor'da yarışan Nagihan Karadere estetik harikası oldu görenler tanıyamadı.
Survivor 2018 Ünlüler-Gönüllüler yarışması ile popüler olan kısa mesafe koşucusu Nagihan Karadere yarışmanın ardından büyük bir değişim yaşadı.
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Bir dönem eşiyle yaşadığı sorunlar ve boşanma olayları ile gündeme gelen Nagihan Karadere estetikle tanınmaz hale geldi.
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Dudaklarını, göğüslerini ve burnunu yaptıran Karadere değişimiyle ağızları açık bıraktı.
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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Nagihan'ın son halini gören takipçileri gözlerine inanamadı.
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