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Survivor Mert Öcal'ın yeni imajı binlerce beğeni aldı! O isimden iltifat yağdı

Survivor yarışmasının sevilen isimlerinden Mert Öcal'ın yeni imajı şaşırttı. Öcal'ın imajına o isim iltifatlar yağdırdı.

Survivor Ünlüler-Gönüller programının sona ermesinden sonra yarışmacıların her attığı adım olay yaratmaya başladı. Programla birlikte büyük bir hayran kitlesine ulaşan yarışmacıların sosyal medya paylaşımları gündemi belirmeyi sürdürdü. 

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Survivor Ünlüler-Gönüllüler programıyla popülerliğini arttıran oyuncu Mert Öcal yeni projelerinden önce enerji depolamak için tatile çıkmayı seçti. 

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3 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kalan ve koronavirüs pandemisi Türkiye'ye dönmekte zorluk yaşayan Mert Öcal o günlerin acısını yaz tatilinde çıkarttı. 

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Çeşme-Bodrum arasında yarışmacı arkadaşlarıyla tatil yapan Survivor Mert İstanbul’a dönmüştü.

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