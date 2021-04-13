Survivor Maraşlı Çukur Yasak Elma Sefirin Kızı'na reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu
12 Nisan 2021'in reyting sonuçları Sefirin Kızı ve Survivor'u hüsrana uğrattı. Maraşlı, Çukur ve Yasak Elma ise reytinglerde istediği başarıyı sağlayamadı.
Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyunu heyecanı ile ekranlara geldi. Survivor'da pazartesi gecesi yalnızca bir ödül oyunu oynandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı parkurda yiyecek ödülünü kazanan takım ünlüler olduğu Survivor'un son bölümü reytinglerde dün akşam ilk 10'a giremedi.
Maraşlı ve Mahur uzun zaman sonra ilk kez bir araya geldi. Aralarında yaşanan hesaplaşmada, Maraşlı'nın bunca zamandır nerede olduğunu soran Mahur, Maraşlı'nın elini kana bulamasından rahatsız olduğu Maraşlı'nın son bölümü reytinglerde dibe çakıldı.
Yamaç'ın, Amca'nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirdiği Çukur'un son bölümü reytinglerde ilk sırayı rakibine kaptırdı.
Hasan Ali ve Ender yakınlaşması sonrasında, Ender, Şahika’yı son anda yarı yolda bıraktığı Yasak Elma'nın 106. bölümü reytinglerde zirve yarışından koptu.