Survivor köstebeği ifşa etti! Acun Ilıcalı yarışmacılara ödediği ücret dudak uçuklattı

Uzun süre adada yaşam mücadelesi veren Survivor yarışmacılarının herhangi bir ücret alıp almadığı yıllarca en çok merak edilenler arasında yer aldı. Seyirciyi TV 8 ekranlarına kilitleyen efsane yarışma Survivor'da ortaya atılan bu iddia ise, adeta şoke etti.