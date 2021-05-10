Survivor Kefaret Çok Güzel Hareketler 2 ve Menajerimi Ara'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu
9 Mayıs 2021'in reyting sonuçları Survivor, Çok Güzel Hareketler 2, Kefaret ve Menajerimi Ara'yı hüsrana uğrattı.
Münevver, Kadir ile aynı yastığa baş koymakta zorlanır. Alp, Meltem’i ailesiyle tanıştırmaya karar verir. Sude’nin akrabası olduğunu iddia eden biri Sude’yi Zeynep’ten ayırmak için yeni adımlar attığı Kefaret'in yeni bölümü reyting yarışından koptu.
Kalp krizi geçiren oyuncusunun derin üzüntüsünü yaşayan Peride, bu durumdan Ceyda’yı sorumlu tutar. Peride’nin sert sözlerinin ardından ikilinin arası iyice gerildiği Menajerimi Ara reytinglerde ilk 10'da kendisine yer bulamadı.
Kanal D'nin vazgeçilmez programlarından Çok Güzel Hareketler 2 dün akşam yayınlanan bölümüyle reytinglerde hüsrana uğradı.
Survivor 2021 yarışması hız kesmeden devam ediyor. İkinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen takımlar kıyasıya rekabet etti. Bir eleme adayının daha belli olduğu konseyde Acun Ilıcalı'nın konsey açıklaması olay olduğu Survivor'un yeni bölümü reytinglerde zirve yarışına ortak oldu.
İşte pazar günü reyting sonuçları...