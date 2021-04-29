Açıklama yapan İsmail, "Böyle hiçbir şey beklemiyordum. Annem gerçekten melek gibi birisidir. Kolay kolay kimseye sitem etmez. O kadar büyük bir şey oldu ki annem dört aydır çok kötü durumdayım diyor. Sadece yaşanılanları merak ediyorum. Demek ki çok önemli şeyler oldu. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. İletişim ödülünü kazandığıma sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.