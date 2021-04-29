Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi! İkizi her şeyi anlattı: SMS için mi yapıldı?
Survivor 2021'in geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde İsmail Balaban'ın, annesi Ümmü Gülsüm Balaban'la konuşması geceye damga vurmuştu. İsmail'in ikiz kardeşi Turan Balaban her şeyi anlatırken nişanlıdan ilk hamle geldi.
TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2021'de iletişim oyununu kazanan ünlüler takımı, aileleriyle telefonla konuşmuştu. Uzun zaman sonra annesinin sesini duyan İsmail Balaban, önce büyük bir sevinç yaşadı ardından hayal kırıklığına uğramıştı.
Annesinin "Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" sözleri şoke etmişti.
Açıklama yapan İsmail, "Böyle hiçbir şey beklemiyordum. Annem gerçekten melek gibi birisidir. Kolay kolay kimseye sitem etmez. O kadar büyük bir şey oldu ki annem dört aydır çok kötü durumdayım diyor. Sadece yaşanılanları merak ediyorum. Demek ki çok önemli şeyler oldu. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. İletişim ödülünü kazandığıma sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
İsmail Balaban'ın annesinin bu sözleri akıllarda soru işaretti bırakmıştı. Acun Ilıcalı, yarışmacıya telefon görüşme hakkı tanımıştı.