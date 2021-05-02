Survivor İsmail Balaban son kararını açıkladı! Nişanlısı Acun Ilıcalı'yı arayıp 'zor durumdayım' dedi
Market ve dokunulmazlık oyunlarının oynandığı Survivor'un son bölümünde Acun Ilıcalı, İsmail Balaban'ın nişanlısıyla yaptığı görüşmeyi anlattı. İsmail son kararını açıkladı.
Eleme için kritik olan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen takım yarışmacıları ilk etapta avantaj oyununda karşı karşıya geldi.
Avantaj oyununda Batuhan – Melis, Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu eşleşti. Bayrak yarışına giden oyunda avantajın kazananı ünlüler oldu.
Sonraki etapta ise Merve, gönüllüler takımından Dora, sakatlığı nedeniyle oyun dışında kaldı. Skorda karşılıklı alınan sayılar nedeniyle denge sağlanırken, gönüllüler takımı, üst üste sayılar alarak skoru 9-5'e getirdi.
İsmail ile Berkay mücadelesi ise dokunulmazlık oyununun kaderini belirledi.