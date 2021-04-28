Survivor İsmail Balaban nişanlısı Gamze hakkında öğrendikleriyle yıkıldı
TV8 yarışması Survivor'da İsmail Balaban, iletişim ödülünü alınca annesiyle konuştu. Nişanlısı Gamze hakkında öğrendikleri İsmail'i yıktı. İkizi, olayın iç yüzünü anlattı. Gamze'den flaş hamle de geldi.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8 ekranlarında devam eden Survivor yarışmasında heyecan giderek tırmanıyor. Ünlüler ve gönüllüler dün akşam yayımlanan yeni bölümde iletişim oyunu için kapıştı. Oyunu kazanan taraf ise ünlüler oldu. Geceye damga vuran da İsmail Balaban'ın nişanlısıyla ilgili öğrendikleri oldu.
Aileleriyle görüşen yarışmacılardan İsmail Balaban, annesinden nişanlısı Gamze hakkında duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı. Annesi, İsmail'e sürekli olarak nişanlısını kötüledi. İsmail'in annesi telefonda şunları söyledi:
"Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum.''
''Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et"
İsmail ise annesiyle konuşurken adeta şaşkına dönünce kötü oldu ve çekim yapılan odadan dışarı çıkmak için izin aldı.