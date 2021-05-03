Survivor İsmail Balaban ile nişanlısı ne konuştu kavganın sebebi bakın ne çıktı
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban nişanlısı Gamze ile konuştu. Kavganın nedeni ortaya çıktı.
Survivor 2021 yarışmasında geçtiğimiz günlerde ilginç dakikalar yaşandı. İletişim ödülünü kazananlardan biri İsmail Balaban, annesiyle konuşmak için telefonun başına geçti. İsmail'in annesi, nişanlısı hakkında öyle şeyler söyledi ki herkes şoke oldu.
İsmail'in annesi ise telefonda şunları söyledi:
"Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum.''
''Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et"
Annesinin bu açıklamalarıyla büyük bir moral bozukluğu yaşayan İsmail'e Acun Ilıcalı, telefonla konuşma şansı verdi. İsmail ise nişanlısı Gamze ile değil annesiyle konuşmak istediğini söyledi. Ardından ise karar değiştiren İsmail, dün nişanlısı Gamze ile konuştu.