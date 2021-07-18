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Survivor İsmail Balaban: Batuhan ile aynı projede olmayı isterim

Survivor İsmail Balaban: Batuhan ile aynı projede olmayı isterim

Tv8 Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ve aynı yarışmada mücadele eden Batuhan Karacakaya, İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Survivor İsmail Balaban: Batuhan ile aynı projede olmayı isterim

Öğle saatlerinde geldikleri İstinyePark'ta alışverişin keyfini çıkaran İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdiler. 

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Survivor İsmail Balaban: Batuhan ile aynı projede olmayı isterim

"Beraber aynı projede tekrar olmayı isterim"

Yaklaşık altı aylık mücadele sonunda mutlu sona ulaşan İsmail Balaban, "Batuhan ile keyifli ve eğlenceli zaman geçiriyoruz. Beraber aynı projede tekrar olmayı isterim" dedi.

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Survivor İsmail Balaban: Batuhan ile aynı projede olmayı isterim

Adada da yan yana olan, birbirini destekleyen ve yakın dost olan Batuhan ve şampiyon İsmail Balaban yarışmadan sonra da sık sık bir araya geliyor.

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Survivor İsmail Balaban: Batuhan ile aynı projede olmayı isterim

Yarışma bittikten sonra, Alaçatı'da kendi aralarında yaptıkları bir partide oldukça eğlenen yakın ikilinin samimi ve neşeli anları sosyal medyaya da yansımıştı.

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