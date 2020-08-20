Survivor ikilisi Barış ve Nisa'yı Ardahan ifşa etti Semih Öztürk'ün yorumu ise olay!

2020 yılına damga vuran Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı'nın adı sürekli olarak futbolcu Sercan Yıldırım'la anıldı. Sercan'ın gösterdiği ilginin karşılığı Nisa'da olmayınca ise konu kapandı fakat magazin kulislerinde yankıları hep sürdü. Survivor'ın bitmesiyle ise Barış Murat Yağcı ve Nisa arasında bir yakınlaşma oldu.