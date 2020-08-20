Survivor ikilisi Barış ve Nisa'yı Ardahan ifşa etti Semih Öztürk'ün yorumu ise olay!
Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın ortaya çıkan samimi fotoğraflarının ardından Ardahan yaptığı yorumla resmen ikiliyi ifşa etti. Survivor yorumcularından Semih Öztürk ise paylaşımıyla şaşırttı.
2020 yılına damga vuran Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı'nın adı sürekli olarak futbolcu Sercan Yıldırım'la anıldı. Sercan'ın gösterdiği ilginin karşılığı Nisa'da olmayınca ise konu kapandı fakat magazin kulislerinde yankıları hep sürdü. Survivor'ın bitmesiyle ise Barış Murat Yağcı ve Nisa arasında bir yakınlaşma oldu.
İlk olarak Acun Ilıcalı'nın villasında beraber görüntü vermeleriyle yan yana oldukları anlaşılan ikili, ardından gece eğlenmeye de beraber çıktı.
Bir gece kulübünden çıkışta ise Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, sarmaş dolaş bir vaziyette kameralara yakalandı. Samimi halleri 'yeni bir aşk doğdu' gibi iddiaların çıkmasına neden olurken ikili, açıklama yapmayı tercih etmedi.
İkilinin beraberlikleri bunlarla da sınırlı kalmadı ve Yılmaz Vural'ın evinde de çekilen fotoğrafta Barış ve Nisa'nın beraber, yan yana oldukları ortaya çıktı.