Survivor İbo Show ve Milyoner'e büyük şok! Fark atıp zirveyi bakın kim kaptı
6 Şubat 2021'in açıklanan reyting sonuçları Survivor, İbo Show ve Kim Milyoner Olmak İster'i hüsrana uğrattı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün akşamki bölümündeki bir soru sosyal medyanın diline düştü. Twitter'da uzun süre trend topic olan yarışma reytinglerde adeta çakıldı. Total reyting listesinde sevilen yarışma programı ilk 10'a bile girmeyi başaramadı.
Bu yıl reytinglerde bir türlü zirveyi göremeyen Survivor için dün akşamki bölümde de sonuçlar pek değişmedi. Steven'ın herkesi ağlatan hikayesi ve konseyde yaşananlar izleyici ekran başında tutmaya yetmedi.
Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Ayşe Mine, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk İlkan'ın konuk olduğu İbo Show bu haftaki bölümünde seyirciyi memnun etmedi. Geçen hafta Bülent Serttaş bölümüyle oldukça ses getiren İbo Show dün akşamki bölümüyle hüsrana uğradı.
İşte cumartesi günü reytingleri...
10 - Haber Önü (Show TV)