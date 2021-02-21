Survivor İbo Show Kuzey Yıldızı ve Kardeşlerim'e fark attı! Zirve bakın kimin oldu
20 Şubat 2021'in reyting sonuçları Survivor, Kardeşlerim İbo Show ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisini memnun etmedi.
Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim ilk bölümüyle reytinglere istediği başarıyı sergileyemedi. Güçlü rakipleri karşısında Kardeşlerim dizisinin ne yapacağını ilerleyen haftalarda belli olacak.
Survivor son bölüm yine nefes kesen mücadelelere zaman zaman ise duygusal anlara sahne oldu. Eleme adayının yarışmaya yeni katılan Yiğit Oruçoğlu olduğu program reytinglerde inişli çıkışlı mücadelesini sürdüyor.
Mine’nin sürprizinin herkeste soğuk duş etkisi yarattığı son bölümde Kuzey Yıldızı İlk Aşk zirve yarışında haftalardır galip gelmeyi başaramadı. Ekranların sevilen dizisi haftalardır aynı sırada yer alıyor.
Kahtalı Mıçe, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Latif Doğan'ın konuk olduğu İbo Show'un dün akşamki bölümü sosyal medyada büyük ses getirdi. Renkli anların yaşandığı programın sosyal medyadaki başarısı reytinglere yansımadı.
İşte cumartesi günü reytingleri...