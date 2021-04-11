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Survivor İbo Show hüsrana uğradı Kardeşlerim Kuzey Yıldızı Savaşçı'ya büyük şok! Reytingde zirve bakın kimin

Survivor İbo Show hüsrana uğradı Kardeşlerim Kuzey Yıldızı Savaşçı'ya büyük şok! Reytingde zirve bakın kimin

10 Nisab 2021'in reyting sonuçları İbo Show, Survivor, Kardeşlerim, Savaşçı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı hüsrana uğrattı.

Survivor İbo Show hüsrana uğradı Kardeşlerim Kuzey Yıldızı Savaşçı'ya büyük şok! Reytingde zirve bakın kimin

Yıldız’ın tüm gemileri yakmasıyla beraber Kuzey, geçmişini, hayallerini, geleceğini, her şeyi yakmak istemiş, emek emek inşa ettiği evi, gözünü kırpmadan ateşe verdiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümü reytinglerde umduğu sonucu elde edemedi. 

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Survivor İbo Show hüsrana uğradı Kardeşlerim Kuzey Yıldızı Savaşçı'ya büyük şok! Reytingde zirve bakın kimin

Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde suların durulmadığı Kardeşlerim'in son bölümü reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı. 

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Survivor İbo Show hüsrana uğradı Kardeşlerim Kuzey Yıldızı Savaşçı'ya büyük şok! Reytingde zirve bakın kimin

9 yıl aradan sonra geri dönen İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'un dün akşamki bölümünde  Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin konuk oldu. Renkli anların yaşandığı program reytinglerde çakıldı.

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Survivor İbo Show hüsrana uğradı Kardeşlerim Kuzey Yıldızı Savaşçı'ya büyük şok! Reytingde zirve bakın kimin

Survivor'da eleme adayı, ada konseyinde belli oldu. Market ve dokunulmazlık oyunu heyecanının yaşandığı Survivor 2021 reytinglerde zirve yarışından koptu. 

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