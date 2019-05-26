Survivor Hikmet'in korktuğu başına geldi Acun Ilıcalı kötü haberi resmen duyurdu

Takımı ile vedalaşacak: Metin abi başta olmak üzere verilen karara göre Hikmet Survivor’a devam edemeyecek. Son ana kadar son bir şans olabilir mi diye baktık, bekledik ama Hikmet için Survivor üzücü şekilde bitti. Yarın son kez adaya gelecek ve beyaz takım ile vedalaşacak