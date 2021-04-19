Survivor Hercai Menajerimi Ara Kefaret'e reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu
18 Nisan 2021 günü reyting sonuçları Hercai, Menajerimi, Kefaret ve Survivor'u hüsrana uğrattı. Zirvedeki program herkesi şaşırttı
Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar verdi. Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düştüğü Hercai'nin son bölümü reytinglerde hüsrana uğrayarak ilk 10'a giremedi.
Sinan ve Emre kaçırılan Zeynep ve Münevver’in peşine düştü. Hapse giren tefecinin kızı Nisa rehinelerin hayatları karşılığında yüklü bir fidye talep etmekte, Sinan ve Emre ise Zeynep’in yol boyunca bıraktığı ilginç izleri takip ederek hedefe yaklaştığı Kefaret reytinglerde umduğu sonucu elde edemedi.
Her şeyden habersiz olan Feris, evlilik hayalleri kurarken; Serkan, Melisa’nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğrendiği Menajerimi Ara'nın dün akşamki bölümü reytinglerde ilk 10'da kendisine yer bulamadı.
Survivor 2021 yarışmasında dün akşam ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı ekrana geldi. İkinci oyunu kaybeden ünlüler konseyde İlayda'yı eleme potasına gönderdiği Survivor reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.
İşte pazar günü reytingleri...