Survivor Hekimoğlu ve Güldür Güldür'e büyük şok! Reytingde ilk sıra bakın kimin oldu

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler'de dün akşam eleme ve oyun heyecanı zirveye noktaya ulaştı. Konseyde zaman zaman gergin anların yaşandığı Survivor'a reytinglerde hiç beklemediği bir sonuç çıktı. Yeni sezon reytinglerinde istediği başarıyı elde edemeyen Survivor, dün akşamki bölümüyle total reytinglerde ilk 10'a giremedi.