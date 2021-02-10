Survivor Hekimoğlu ve Güldür Güldür'e büyük şok! İlk sıra bakın kimin oldu
9 Şubat Salı gününün reyting sonuçları Survivor, Hekimoğlu ve Güldür Güldür'ü hüsrana uğrattı.
Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan'ın yer aldığı Hekimoğlu için ikinci sezon reyting sonuçları hüsranla sonuçlanmaya devam ediyor. Son haftalarda reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramayan dizi, rakipleri karşısında oldukça zorlanıyor.
9 sezondur ekrana gelen Güldür Güldür de bu yıl reyting bakımından iyi başlamadı. Seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaramayan program, reytinglerde ilk 10'un dışında yer almaya devam ediyor.
Hafta sonu eleme adayının belirlendiği bölümde zirveye ortak olan Survivor, dün akşam ki bölümüyle hüsran uğradı. Sevilen yarışma programı rakipleri karşısında dün akşam büyük düşüş yaşadı.
İşte salı günü reytingleri...
10 - Survivor (TV8)