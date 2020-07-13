Survivor finalistlerinden Cemal Can'ın maske tepkisi olay Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor 2020 finalistleri olan Barış, Cemal Can ve Yasin büyük final için Dominik'ten Acun Ilıcalı'nın özel jetiyle ayrıldı. Cemal Can'ın maske tepkisi de dikkatleri çekti.
Survivor 2020 Dominik'ten son yayınını yaptı ve elenen isim Berkan oldu. Canlı yayında TV8'de yayınlanan elemeden hemen sonra ise finale kalan Cemal Can Canseven, Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz, İstanbul'daki büyük final için yola çıktı.
Acun Ilıcalı, Survivor 2020 finalistlerini özel jetiyle Dominik'ten İstanbul'da getiriyor. Toplam 14 saat sürecek olan yolculuğun ilk dakikalarında Acun Ilıcalı, Instagram hesabından canlı yayın yaptı.
İlk defa maske gerçeğiyle tanıştılar
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından etkilenmeyen bir bölgede, Dominik'te aylardır yaşayan Survivor finalistleri ise ilk defa maske gerçeğiyle tanıştı.
Havaalanında maske takmak zorunda kalan yarışmacılardan Cemal Can, "Biz hep böyle mi dolaşacağız?" diye Acun Ilıcalı'ya sordu. Acun ise, "Sokaktaysan evet ama çekimlerde takmayacaksınız" dedi.