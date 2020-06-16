Survivor Evrim oyunu bıraktı! Yarış esnasındaki hareketiyle Evrim herkesi şok etti
Survivor'ın 15 Haziran Pazartesi günü ekrana gelen yeni bölümünde mavi takımdan Evrim Keklik'in oyun esnasında yarışı bırakması herkesi şok etti.
TV8'de izleyiciyle buluşan Survivor 2020'in 108. bölümündeki büyük ödül oyununda karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takım yarışmacılar kıran kırana bir mücadele içine girdi. Mavi takım yarışmacısı Evrim Keklik'in yarışma esnasında oyunu bırakması ise izleyenleri şaşırttı.
Oyunda skor 6-6 iken Cemal Can ile Evrim parkurda karşılaştı. Türlü engellerle dolu parkuru, iki yarışmacı da aynı zamanda geçti. Evrim atışlarda sembolleri ıska geçince bir anda morali bozuldu ve oyunu bıraktı.
Sonrasında ise sembolleri eliyle deviren Evrim oyunu bıraktı. Herkesin şaşkınlıkla izlediği bu anlarda Cemal Can, son sembolü de düşürdü ve takımını 7-6 öne geçirdi. Evrim'in hareketinden sonra mavi takım bir daha sayı alamadı.
Kazanan takımın özel jetle Dominik Cumhuriyeti'nin Savana bölgesine gideceği ve sürprizlerle dolu bir gün yaşayacağı büyük ödül oyununu ise Cemal Can'ın kaptan olduğu kırmızı takım 10'a 6'lık skorla kazandı.