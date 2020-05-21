Survivor Evrim Mert'e aşık mı? Hakan Hatipoğlu açıkça söyledi
Survivor'da bu hafta Mert Öcalan'ın elenmesi kadar Evrim'in buna tepkisi olay oldu. Evrim'in normalin ötesinde verdiği tepki 'Mert'e aşık mıydı' sorusunu akıllara düşürdü. Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu bugün açık açık söyledi.
Survivor adasında aşk mı var? Hadise birleşme partisinde 'yeni bir aş var' deyince kamera ekrana Mert ile Evrim'i getirdi. Bu konu Survivor panorama da konuşuldu. Yorumculardan Hakan Hatipoğlu'nun açık seçik imaları da Mert Öcal ile Evrim arasında bir 'aşk' ilişkisi olduğu şüphelerini körükledi. Evrim'in konseyde verdiği tepki ve sonrasında yaptığı açıklama da aşk iddiasını gündeme taşıdı.
Survivor'dan bu hafta elenen isim izleyiciyi olduğu kadar yarışmacıları da şaşırttı. Ancak içlerinden Evrim'in verdiği tepki normalin de ötesindeydi. Mert'in ismi açıklandığında yerinden zıplayan Evrim 'nee??' diyerek çığlık attı. Evrim'in bu tepkisi ada konseyinde herkesin olduğu gibi Survivor panorama ekibinin de dikkatini çekti.
Panaroma sunucusu Hakan Hatipoğlu bugün yaptığı yayında Evrim'in Mert'e karşı ilgisi olduğunu açık bir şekilde ima etti. Hatta bunu daha ileri taşıyıp Hadise'nin 'adada aşk var' dediğinde kameraların Mert ile Evrim'i ekrana getirdiğini söyledi.
Evrim'in son sözleri
Daha önce yarışmalarda Mert'e kalp işaretleri yapan Evrim'in bu ilgisi çok ciddiye alınmamıştı. Ancak son haftalarda Evrim rotasını ve ilgisini tamamen Mert'e yöneltmiş göründü. Hem oyunlar sırasında hem de adaların birleşimi haberini aldığındaki tavırları Mert'e olan ilgisini açık ediyordu. Evrim Mert elendikten sonra adaların birleşiminin ise artık kendisine heyecan vermediğini söyledi. Bu açıklamayı Survivor Panorama sunucularından Ezgi ise 'Evrim birleşmeyi çok yanlış anlamış' diyerek imalı bir gülüşle karşıladı.