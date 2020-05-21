Survivor Evrim Mert'e aşık mı? Hakan Hatipoğlu açıkça söyledi

Evrim'in son sözleri

Daha önce yarışmalarda Mert'e kalp işaretleri yapan Evrim'in bu ilgisi çok ciddiye alınmamıştı. Ancak son haftalarda Evrim rotasını ve ilgisini tamamen Mert'e yöneltmiş göründü. Hem oyunlar sırasında hem de adaların birleşimi haberini aldığındaki tavırları Mert'e olan ilgisini açık ediyordu. Evrim Mert elendikten sonra adaların birleşiminin ise artık kendisine heyecan vermediğini söyledi. Bu açıklamayı Survivor Panorama sunucularından Ezgi ise 'Evrim birleşmeyi çok yanlış anlamış' diyerek imalı bir gülüşle karşıladı.