Survivor Evrim Keklik Mert Öcal ile ilişkilerini açıkladı 'Duygularımı net ortaya koyarım'

Survivor’un hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor bir yarışma olduğunu belirten Survivor Evrim, en çok annesizliğin kendisini zorladığını şu sözlerle dile getirdi:

Psikolojiyle mücadele edemezsin: ''Açlığı bir şekilde örtebilirsin çünkü oyun ve ödül kazanıyorsun. Birinci kazanamazsan mutlaka ikinci de kazanıyorsun. Zaten miden küçülüyor. Açıklıkla mücadele edebilirsin ama psikolojiyle edemezsin.''