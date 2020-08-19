Survivor Evrim Keklik Mert Öcal ile ilişkilerini açıkladı 'Duygularımı net ortaya koyarım'
Survivor 2020 yarışmacılarından Evrim Keklik, Mert Öcal ile aralarındaki ilişkiyi Ertem Şener'in YouTube'da yayımlanan 'Sorgu Odası' programında açıkladı.
Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Evrim Keklik, Ertem Şener'in YouTube programı Sorgu Odası'na katıldı. Dobra kişiliğiyle ön plana çıkan Keklik, Survivor'a dair tüm merak edilenleri anlattı.
Survivor’un hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor bir yarışma olduğunu belirten Survivor Evrim, en çok annesizliğin kendisini zorladığını şu sözlerle dile getirdi:
Psikolojiyle mücadele edemezsin: ''Açlığı bir şekilde örtebilirsin çünkü oyun ve ödül kazanıyorsun. Birinci kazanamazsan mutlaka ikinci de kazanıyorsun. Zaten miden küçülüyor. Açıklıkla mücadele edebilirsin ama psikolojiyle edemezsin.''
''En çok anneme acıktım. Ben ilk defa bu kadar uzun süre annemden uzak kaldım. Orada en çok annemin değerini anladım.''
Laf ettirmem: Survivor yarışması boyunca kendi çizgisinden çıkmadığının altını çizen Survior Evrim, ''Ben Survivor’da ne hanımefendiliğime ne de öğretmenliğime laf ettirdim'' ifadelerini kullandı.