Survivor Evrim Keklik korkuttu! Mini şort giydi bacağındaki o....
Beğeniyle izlenen yarışma programı Survivor 2022 All Star geçtiğimiz günlerde final yapmış, kupayı Nisa Bölükbaşı kaldırmıştı. Yarışmanın renkli oyuncularından Evrim Keklik defalarca potaya gitmiş ama elenmemişti. Programın sona ermesinin ardından sosyal medyadaki pozlarıyla konuşulan Keklik geçtiğimiz günlerde hikayesinde mini şortlu pozunu paylaştı. Bacağında yara izleri gözüken Keklik'in takipçilerinin gözünden o detay kaçmadı...
Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020 ve 2022 All Star'ın sempatik oyuncularından Evrim Keklik yarışmada defalarca potaya gitmesi ve elenmemesiyle çok konuşulmuştu. Programın final yapmasının ardından sosyal medyadaki pozlarıyla gündeme gelen Keklik geçtiğimiz günlerde mini şortlu pozunu paylaştı. Bacağındaki o detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Survivor 2020 ve 2022 All Star sezonunun renkli isimlerinden biri olan Evrim Keklik, All Star programına defalarca kez potaya girmesi ve elenmemesiyle damga vurmuştu.
Programın ardından sosyal medya pozlarıyla gündeme gelen Keklik'in fotoğrafındaki o detay gözlerden kaçmadı.
Evrim Keklik, Survivor 2020 sezonunun aksine 2022 All Star sezonunda Nisa Bölükbaşı ile oldukça iyi anlaştı.