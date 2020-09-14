Survivor Ersin Korkut müjdeli haberi verdi! Bomba projeyle hayranlarının karşısına çıkacak
Ekranların sevilen ismi 32 yaşındaki oyuncu Ersin Korkut hayranlarını sevindirecek haberi duyurdu.
Survivor 2020’nin Ünlüler takımında mücadele eden Ersin Korkut sempatik tavırlarıyla herkesin ilgisini çekmişti. Yarışmadan sakatlığı sebebiyle ayrılmak zorunda kalan Ersin Korkut müjdeli haberi verdi.
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Ersin Korkut’un ölen köpeği de gündemde uzun süre kalmıştı.
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Survivor'un sempatik yarışmacısı Ersin Korkut beyaz perdeye geri dönüyor.
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Sempatik oyuncu RNK Yapım’ın imza atacağı Eyvah Tatil filminde rol alacak.
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