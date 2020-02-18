Survivor eleme adayı Fatma oldu Ceyhun Uzun herkesi ağlattı Acun'dan anlamlı sözler
Survivor 2020'nin dün akşam yayımlanan ikinci bölümünde duygusal anlar yaşandı. Survivor Ceyhun Uzun'un kaybettiği kızının ardından söyledikleri yarışmacıları ağlattı. Acun Ilıcalı'dan anlamlı sözler döküldü.
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla yayımlanan Survivor 2020, dün akşam ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımları, ilk defa yemek için kıyasıya yarıştı. Survivor'ın son anlarında ise oldukça duygusal anlar yaşandı.
Gönüllüler takımında yer alan Ceyhun Uzun, eski milli futbolcu Sercan Yıldırım'a karşı yarıştığı oyunda galip geldi. Survivor Ceyhun, kazandığı oyunu, kaybettiği kızına adayıp sahaya kalp işaretiyle kızının isminin baş harfini yazdı. Bu durum karşısında hem ünlüler hem de gönüllüler takımı gözyaşlarına boğuldu. Ceyhun Uzun, 2016 yılında kızını kanser nedeniyle kaybetmişti.
Yarışmacılar, Ceyhun Uzun'un hamlesiyle gözyaşlarına boğulurken Acun Ilıcalı da duygusal anlar yaşayarak, şu anlamlı sözleri söyledi:
''Burada çok oyun sundum ama Ceyhun'un kazanması kadar beni etkileyen nadir mücadele olmuştur. Ceyhun'un kazanması bize babalık duygusunu sonuna kadar yaşatması beni çok etkiledi. Kendisinin ne kadar iyi insan olduğunu gördüğümüz ilk anda anladık. Bugün hala kalbi kızı için gümbür gümbür atan bir baba. Seni burada gördüğüm için çok mutluyum. İyi ki tanıştık"
Ayrıca dün akşam yayımlanan bölümde yarışmacılar ilk kez yemek yiyebildi. Günlerdir aç olan, sadece hindistan cevizi yiyebilen yarışmacılar, erzak ve yemek ödülünü kazanmak için kıyasıya yarıştı.