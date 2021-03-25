Survivor dostluğu bitti! Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı birbirlerini sosyal medyadan sildi
Survivor 2020 yarışmacıları Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı yakın dostluklarıyla yarışmaya damga vurmuşlardı. Ancak Survivor dostluğu kısa sürdü. İkili sosyal medyadan birbirlerini sildi.
Nisa Bölükbaşı ile Cemal Canseven, Survivor 2020 yarışmasında adada yakın dostluk olmuş ve adlarını tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Nisa ve Cemal Can'ın arasına kara kedi girdi.
Yarışmadaki dostlukları ile herkesin örnek gösterdiği Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesapları Instagram üzerinden birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
İkilinin hayranlarının farketmesiyle ortaya çıkan durum sonrası gözler Nisa ve Cemal Can'dan gelecek açıklamaya çevrildi.
Öte yandan Nisa ile Danla Bilic istemediği için görüşmediği iddia edilen Cemal Can, gazetecilerden gelen "Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?" sorusuna "Bitmesinin sebebini nereden biliyorsunuz? Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz" şeklinde yanıt vermişti.