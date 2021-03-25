Survivor dostluğu bitti! Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı birbirlerini sosyal medyadan sildi

Öte yandan Nisa ile Danla Bilic istemediği için görüşmediği iddia edilen Cemal Can, gazetecilerden gelen "Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?" sorusuna "Bitmesinin sebebini nereden biliyorsunuz? Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz" şeklinde yanıt vermişti.