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Survivor dostluğu bitti! Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı birbirlerini sosyal medyadan sildi

Survivor dostluğu bitti! Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı birbirlerini sosyal medyadan sildi

Survivor 2020 yarışmacıları Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı yakın dostluklarıyla yarışmaya damga vurmuşlardı. Ancak Survivor dostluğu kısa sürdü. İkili sosyal medyadan birbirlerini sildi.

Survivor dostluğu bitti! Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı birbirlerini sosyal medyadan sildi

Nisa Bölükbaşı ile Cemal Canseven, Survivor 2020 yarışmasında adada yakın dostluk olmuş ve adlarını tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Nisa ve Cemal Can'ın arasına kara kedi girdi.

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Survivor dostluğu bitti! Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı birbirlerini sosyal medyadan sildi

Yarışmadaki dostlukları ile herkesin örnek gösterdiği Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesapları Instagram üzerinden birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

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Survivor dostluğu bitti! Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı birbirlerini sosyal medyadan sildi

İkilinin hayranlarının farketmesiyle ortaya çıkan durum sonrası gözler Nisa ve Cemal Can'dan gelecek açıklamaya çevrildi.

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Survivor dostluğu bitti! Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı birbirlerini sosyal medyadan sildi

Öte yandan Nisa ile Danla Bilic istemediği için görüşmediği iddia edilen Cemal Can, gazetecilerden gelen "Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?" sorusuna "Bitmesinin sebebini nereden biliyorsunuz? Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz" şeklinde yanıt vermişti.

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