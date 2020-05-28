Survivor Cemal Can'ın arkadaşı fenomen Danla Bilic Yasin Obuz'a çok sert çıktı!
Survivor gönüllüler takımından Cemal Can, iletişim ödülünde yakın arkadaşı Danla Bilic ve Aslı ile görüştü. Kendisine laf atan Yasin'e kızan Danla Bilic, "Hesabınla vedalaş Yasin, sen görürsün" dedi.
Survivor 2020'de dün iletişim ödülünü kazanan yarışmacılar, arkadaşlarıyla canlı yayında görüşme fırsatı yakaladı. Yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile görüşme gerçekleştiren Cemal Can, karşılaştığı sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Danla Bilic, Cemal Can'a doğum günü sürpriziyle konuşma esnasında duygu dolu anlar yaşattı. Bilic, Cemal Can'dan sonraki favorisinin Survivor Ardahan olduğunu açıkladı.
"Danla Bilic Yasin'e meydan okudu": Cemal Can, Danla Bilic ile konuşması esnasında takım arkadaşlarından Yasin Obuz'un Danla Bilic ile atışmaları ekran başındaki izleyicileri güldürdü.
Daha önceki iletişim ödülü sırasında Cemal Can'a Yasin'in kendisine Instagram'dan 'şişman' diye mesaj attığını ortaya çıkartan Danla Bilic bu defa da Yasin Obuz'a meydan okudu.