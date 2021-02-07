Survivor Cemal Can'dan kötü haber! Rol arkadaşı Aleyna Tilki yürüyemez hale gelmişti
SURVİVOR 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den gelen kötü haber hayranlarını korkuttu. Aleyna Tilki'nin ardından Cemal Can'dan gelen haber İşte Bu Benim Masalım hayranlarını şok etti.
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinin yıldızı Aleyna Tilki'den geçtiğimiz günlerde hayranlarını korkutan haber gelmişti. "Hastaneye gidiyorum" paylaşımı yapan Tilki'nin sağlık durumu herkesi endişelendirmişti.
Yaptığı açıklamada Tilki "Sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı belki de vücudum kasıldı. 'Ne kadar emek, o kadar yemek' diyorlar…" demişti.
Dizi ve müzik hayatından mutlu olduğunu Tilki "Ben çalışmaktan çok mutluyum. Hem İngilizce şarkımın klibini hazırlıyorum hem de İşte Bu benim Masalım dizisinde aktif çalışıyorum. İkisi çok güzel oluyor, olmaya da devam edecek. Bugün daha iyiyim. Güzel bir tedaviden geçtim. Hareket edebiliyor, yürüyebiliyorum." sözleriyle dile getirmişti.
Fakat Aleyna Tilki'nin sağlık durumunun pek de anlattığı gibi olmadığı ortaya çıkmıştı. Aleyna Tilki doktor muayenesi için geldiği Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Aracından inmekte güçlük yaşayan ünlü şarkıcıya yardımcısı destek olmuştu.