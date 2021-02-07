Survivor Cemal Can'dan kötü haber! Rol arkadaşı Aleyna Tilki yürüyemez hale gelmişti

Dizi ve müzik hayatından mutlu olduğunu Tilki "Ben çalışmaktan çok mutluyum. Hem İngilizce şarkımın klibini hazırlıyorum hem de İşte Bu benim Masalım dizisinde aktif çalışıyorum. İkisi çok güzel oluyor, olmaya da devam edecek. Bugün daha iyiyim. Güzel bir tedaviden geçtim. Hareket edebiliyor, yürüyebiliyorum." sözleriyle dile getirmişti.